На Югру надвигаются грозы и очень сильный ветер

В пятницу, 2 июля, местами в Югре ожидается опасная погода: сильный дождь, гроза, порывы ветра до 20 метров в секунду. Предупреждение опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Ненастье разбавит зной, который накрыл регион в начале июля. Несмотря на ветер и осадки, температура воздуха останется высокой: по южной половине +25,+30 °C, местами до +35 C°, по северной половине +19,+24 °С.

На выходных будет также жарко и местами дождливо.

Ранее синоптики рассказали, что до 4 июля в Югре будет стоять очень жаркая погода – до +34 C°. «Однако настолько прогретый воздух доберется не до всех районов автономного округа и на крайнем севере и востоке температурный фон будет значительно умереннее, хотя и там будет достаточно тепло: ночью +10,+15 °C, днем +19,+24 °C. Одновременно с повышением температуры возникнут и температурные контрасты, которые будут вызывать дожди, местами сильные, грозы, шквалистое усиление ветра, град», - отмечали в отделе метеопрогнозов.

Отметим, что в Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, в пятницу ожидается солнечная погода, воздух прогреется до +22°C.