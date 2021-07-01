​В Сочи планируют открыть «бесковидный пляж»

В Сочи предложили открыть самый безопасный пляж, где нельзя будет подхватить коронавирус. Идею властям города-курорта предложило руководство одной из гостиниц. Предполагается, что на элитный пляж будут пускать только вакцинированных от COVID-19, переболевших со справкой и обладателей отрицательного ПРЦ-теста. В мэрии Сочи уточнили, что детей будут пускать без ограничений. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это будет некий логотип «Пляж свободный от COVID», пилотный проект, который мы запускаем впервые и который находится на территории «Рэдиссон Лазурная» на Курортном проспекте», – сообщила о намерениях заместитель главы Сочи Инна Петухова.