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​В России приборы научат выявлять пьяных за рулем

ГИБДД сможет моментально выявлять нетрезвых водителей в 2022 году

​В России приборы научат выявлять пьяных за рулем
Фото: pixabay.com

Пьяных водителей смогут моментально выявлять уже в 2022 году. В распоряжении сотрудников ГИБДД появятся специальные приборы, которые по выдыхаемому воздуху смогут определять наличие паров алкоголя.

«Мы в рамках реализации национального проекта уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения», – цитирует ТАСС главу Госавтоинспекции Михаила Черникова.

Во многих странах эти приборы уже применяются. При этом начальник ГАИ добавил, что процесс медосвидетельствования занимает продолжительное время, потому без признаков алкогольного опьянения водителя не будут погружать в эту систему.


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Сегодня в 15:18, просмотров: 188, комментариев: 0
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