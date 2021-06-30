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​В Тюменскую область поступила крупная партия вакцины от коронавируса

По тюменским медучреждениям распределят 69 тысяч доз вакцины «Спутник V»

​В Тюменскую область поступила крупная партия вакцины от коронавируса
Фото: vk.com/oblzdrav72

В Тюменскую области поступило 69 тысяч доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

«В регионе имеется полный запас вакцины на ближайшие 10 дней, и доставляется она из федерального центра регулярно. Ежесуточно в области вакцинируют порядка 6 тысяч человек», - рассказала директор депздрава Наталья Логинова.

Специалисты напоминают, что вакцинация – единственный способ сформировать популяционный иммунитет и вернуться к обычной жизни, для этого нужно привить 60-70 процентов жителей региона.

В Тюменской области осуществляются выезды вакциномобилей в отдаленные населенные пункты, работают временные пункты в торговых центрах, есть все возможности для проведения коллективной вакцинации в трудовых коллективах. Узнать о работе временных пунктов вакцинации можно в онлайн-режиме. При себе необходимо иметь всего три документа: паспорт, СНИЛС, медицинский полис.

Прививку уже поставили 326 362 жителя Тюменской области, из них полный курс из двух этапов завершили 229 261 человек. «В первую очередь следует пройти вакцинацию входящим в группу риска: людям старше 60 лет и гражданам с определенными хроническими заболеваниями. Из общего числа привитых 59 процентов - это те, кто находится в группах приоритета», - отметили в департаменте.


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30 июня в 18:33, просмотров: 265, комментариев: 0
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