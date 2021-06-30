У пожилого жителя Ялуторовска извлекли из мочевого пузыря 10-сантиметровый камень

Хирурги областной больницы № 23 Ялуторовска провели уникальную операцию по удалению 10-сантиметрового камня из мочевого пузыря пожилого мужчины. Сложность процедуре добавляло то, что пациент поступил в срочном порядке, а раньше таких операций в Ялуторовске не делали, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

«Пациент должен был планово оперироваться в Тюмени. Но его состояние резко изменилось, камень занял весь просвет мочевого пузыря и полностью перекрыл отток мочи. Это опасное состояние, требующее незамедлительной реакции врачей», – рассказал хирург-уролог Джасур Садиров.

71-летнему мужчине была выполнена цистолитотомия под общей анестезией. «Это открытая полостная операция, во время которой хирург производит рассечение стенки мочевого пузыря. Далее из него извлекается камень нередко по частям. И завершается операция ушиванием мочевого пузыря и раны», - объяснили специалисты.

Операция заняла примерно час. «Сейчас пациент еще в реанимации, но отток мочи возобновился. Это хорошо. Хотя, конечно, и послеоперационная реабилитация, и консервативное лечение ему еще предстоят», - отметил Джасур Садиров.

Хирург-уролог отметил, что на развитие мочекаменной болезни могут влиять различные причины, от наследственной предрасположенности и хронических воспалительных заболеваний до плохого качества воды, однообразной пищи и дефицита витаминов.