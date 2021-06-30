Акция «Добровольцы — детям» поможет тюменским детям осознать ценность волонтерства

В Тюменской области на базе Дворца творчества и спорта «Пионер» состоится региональный старт Всероссийской акции «Добровольцы — детям». Главная ее цель – оказание реальной помощи детям и семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также вовлечение целевой аудитории в добровольческую деятельность.

Акция состоится в регионе уже в десятый раз. Она пройдет с 1 июля по 15 августа. Открытие состоится в формате небольшого праздника во дворе Дворца творчества и спорта «Пионер». Волонтеры познакомят детей 7–14 лет с волонтерской деятельностью, расскажут, кто такой волонтер, чем он занимается и какие направления волонтерства существуют. Ребятам удастся побывать на инклюзивной и экологической площадках.

«Основное ее направление в этом году — «равный равному», когда волонтер вовлекает в добровольческую деятельность подростка и становится его наставником», - рассказали в пресс-службе департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В прошлом году только в Тюменской области в акции приняли участие более 300 тысяч человек. Благодаря добровольцам более 20 тысяч человек получили реальную помощь.