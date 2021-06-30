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​«Стимул мечты — это сам ты»: тюменскую молодежь призывают принять участие в антинаркотической акции

Тюменцы могут побороться за приз в акции «Стимул мечты — это сам ты»

​«Стимул мечты — это сам ты»: тюменскую молодежь призывают принять участие в антинаркотической акции
Фото: admtyumen.ru

Жителей Тюменской области в возрасте от 14 до 35 лет приглашают принять участие во всероссийской акции «Стимул мечты — это сам ты», приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией. Она проходит с 26 июня по 3 июля.

«В рамках интернет-акции пройдет творческий конкурс. Подать заявку на участие в конкурсе через систему АИС «Молодежь России», прикрепив ссылку на размещенный видеоролик в анкете участника. Оценка работ будет производиться конкурсной комиссией, куда войдут представители Росмолодежи, МВД России, а также члены общественных организаций. По итогам конкурса трое победителей получат возможность принять участие в образовательном заезде «Вкусный джаз», который пройдет в период с 6 по 13 августа 2021 года на базе арт-кластера «Таврида» по направлению «Арт-школа фото- и видеоконтента» на бесконкурсной основе», - рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области.

Для того, чтобы стать участником акции, надо разместить короткий видеоролик о позитивной альтернативе потреблению наркотиков, сопроводив его хэштегами #СтимулМоейМечты и #ПротивНаркотиков.


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30 июня в 11:10, просмотров: 150, комментариев: 0
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