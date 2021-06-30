Тюменский детский дом-интернат формате провел цикл семинаров «Дети-инвалиды. Комплексная реабилитация как путь интеграции в общество»

Детский психоневрологический дом-интернат провел цикл семинаров «Дети-инвалиды. Комплексная реабилитация как путь интеграции в общество». Мероприятия проходили в онлайн-формате. Слушателями стали сотрудники учреждений социального обслуживания населения Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Владимирской и Новосибирской областей, представители комплексных центров социального обслуживания населения, школы-интерната «Горизонт», сотрудники психоневрологических интернатов, члены семей, в которых проживают взрослые и дети с инвалидностью.

Были рассмотрены вопросы комплексного оказания реабилитационной помощи детям с инвалидностью и семьям, имеющих детей-инвалидов, с применением наиболее эффективных технологий.

«Детский дом-интернат является ресурсным центром Тюменской области по оказанию педагогической, психологической, социальной и других видов помощи родителям, имеющим детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, обучению специалистов, предоставляющих социальные услуги детям с тяжелыми и множественными нарушениями развития. В цикле семинаров приняли участие и осветили успешный опыт работы специалисты-практики социальных учреждений, некоммерческих организаций Тюменской области и других регионов России», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Итогом цикла семинаров стало онлайн-анкетирование по оценке содержательной и практической значимости семинара. 100 процентов слушателей поставили наивысшую оценку. По окончании цикла семинаров участникам выданы свидетельства и методические кейсы.