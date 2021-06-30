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​Тюменская «Точка опоры» позволяет стать ближе родителям и подросткам

Тюменские родители могут обратиться за бесплатной консультаций психологов и логопедов

​Тюменская «Точка опоры» позволяет стать ближе родителям и подросткам
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области реализуется проект «Точка опоры», который помогает детям и родителям пережить сложные моменты.

«Между родителями и школьниками нередко вырастает стена непонимания, которая крепнет с каждым днем. Переходный возраст, бушующие гормоны, желание всё сделать наперекор и показать собственную самостоятельность — часто родители просто не знают, как помочь подростку прожить этот нелегкий период. Узнать об особенностях развития своего ребенка, способах взаимодействия с ним, помочь адаптироваться в школьном коллективе, пережить переходный возраст, стать успешным и уверенным в себе — в этих вопросах родителям помогут профессионалы — консультанты регионального проекта», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития региона.

В проекте задействованы порядка 600 экспертов — психологи, педагоги, логопеды, специалисты по социальной работе. Каждый родитель может получить бесплатную консультацию в удобном формате: очный прием, видеосвязь, консультация по скайпу или телефону.

Выбрать специалиста и записаться на встречу с экспертом можно на сайте или по телефону (3452) 20-40-70. Обращайтесь за поддержкой, сделайте жизнь своей семьи счастливее!

Отметим, что региональный проект «Точка опоры» реализуется в рамках исполнения национальных проектов «Образование» и «Демография» по инициативе регионального центра «Семья» при поддержке департамента социального развития Тюменской области.


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30 июня в 10:46, просмотров: 151, комментариев: 0
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