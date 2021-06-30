От чего страдают переболевшие «классическим» коронавирусом и чем грозят новые штаммы

В начале пандемии многие сравнивали коронавирус с обычным гриппом с точки зрения опасности для здоровья и уровня смертности. Мол, нет в нем ничего такого, обычный сезонный вирус. Но практика, мутации и последствия для здоровья, которые выявляются у переболевших ковидом, опровергают этот легкомысленный подход. Даже «базовый» коронавирус грозит крайне неприятными осложнениями и последствиями для человека, а что может вытворить с организмом мутировавший вирус (как, например, бушующий сегодня штамм «дельта») – мы узнаем только спустя много месяцев. СИА-ПРЕСС изучил источники и подготовил обзор, чем опасен коронавирус с точки зрения последствий.

«COVID-19 до конца жизни будут страдать одышкой даже при минимальных физических нагрузках. Пораженные легкие не смогут давать организму нужное количество кислорода. Такие структурные изменения в легких потребуют длительного восстановления», – такие данные приводит российский Роспотребнадзор. Его специалисты рекомендуют россиянам, перенесшим ковид, в течение года пройти несколько контрольных КТ, потому что иногда участки пораженных тканей легких начинают расширяться, и с этим придется бороться длительной физиотерапией.

Особую опасность коронавирус несет «сердечникам». Сам вирус и осложнения после болезни грозят развитием аритмии и даже инфаркта или инсульта. По данным BBC, ковид может в прямом смысле испортить человеку кровь – врачи Голландии обнаружили у 38 процентов из 184 лежавших в реанимации пациентов повышенную свертываемость крови, почти у трети впоследствии нашлись тромбы.

Коронавирус подавляет иммунитет. К счастью, по предварительным данным, это происходит временно, так как вирус не умеет (в отличие от ВИЧ) размножаться в лимфоцитах, но сам факт установлен. Это значит, что после выздоровления от ковида ваш организм может быть ослаблен с точки зрения иммунной защиты в течение от месяца до трех.

У некоторых людей коронавирус вызывает осложнения по линии почек (как правило, в случае уже имеющихся трудностей, типа нефрита, мочекаменной болезни и других). Китайские врачи в Уханьской больнице вывели закономерность – у пациентов с острой почечной недостаточностью шанс умереть от коронавируса был в пять раз выше, чем у обычного пациента с ковидом. Так что, если у вас есть проблемы с почками – задумайтесь, вы в серьезной группе риска.

Особое место в ряду коронавирусных осложнений занимают последствия для центральной нервной системы. Конечно, этот сложный предмет требует тщательного и долгосрочного изучения, но уже сейчас медики выводят закономерность – тяжело перенесшие коронавирус люди, особенно, если они лежали под ИВЛ, нередко выходят из болезни с неврологическими и психическими расстройствами. В частности, они становятся более тревожными, у них возникает посттравматическое стрессовое расстройство, они больше подвержены депрессии, ухудшению памяти, рассеиванию внимания, снижению скорости мышления, у них падают способности к обучению. Причем это может коснуться даже тех, кто перенес болезнь легко.

Отдельный риск, касающийся детей – у переболевших коронавирусом с более высокой долей вероятности может развиться синдром Кавасаки. Это страшное заболевание, которое приводит к поражению артерий, разрушению их стенок, образованию тромбозов. Чаще всего этому подвержены дети до пяти лет.

Несколько слов о новом штамме коронавируса – так называемом «индийском», или «дельта». Его опасность в том, что обычный вирус имеет известный набор «зубцов» так называемой «короны», которыми он цепляется к слизистой человека и начинает размножаться. С обычным набором этих щупалец иммунная система, натренированная предыдущей болезнью или вакциной, справляется. Но «дельта» в ходе мутации «отрастила» себе дополнительные щупальца, которые иммунитет может пропустить. Поэтому этот штамм на 50-70 процентов заразнее других, и сейчас преимущественно именно он распространяется в Москве.

Еще одна особенность «дельты» – первоначально безобидные симптомы: першение в горле, насморк, температура, кашель. То есть – как обычный ОРВИ. В итоге человек может воспринять происходящее с ним как легкую простуду и не обратиться к врачам, попутно заражая всех вокруг и усугубляя свое положение. Потому что далее начинается сильная диарея и тромбообразование, которое грозит тяжкими последствиями – из-за этого так стремительно выросло количество госпитализаций по всей стране. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что из-за этого процент летальных случаев может увеличиться с 1-2 до 5-10. Согласитесь, уже совсем не напоминает «обычный грипп».

«Никто не застрахован от возможных осложнений. Поэтому особенно странным на этом фоне выглядит желание некоторых людей поскорее перенести коронавирусную инфекцию и таким образом приобрести столь желанный ими иммунитет к этому заболеванию», – считает Роспотребнадзор.

По словам главного внештатного специалиста-эпидемиолога департамента здравоохранения Югры Ольги Ежовой, вакцинация дает высокие гарантии от заражения и, тем более, осложнений при обычном коронавирусе (процент заболевших из привитых – 0,5), и, хотя эффективность против новых штаммов у прививок меньше, она по-прежнему довольно высока – по разным оценкам, от 50 до 70 процентов. Это по-прежнему намного больше, чем ноль.