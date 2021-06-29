Больше половины россиян готовы пожертвовать отпуском из-за условий по вакцинации от ковида

Только три процента россиян готовы привиться от COVID-19 ради отдыха на побережье Краснодарского края. При этом ради поездки за границу в мае были готовы вакцинироваться около 20% граждан, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.

В опросе участвовали граждане со всей территории России – это 1,6 тысяч человек. Изъявили желание защититься от инфекции с помощью вакцины 19% опрошенных – это решение не зависит от условий, поставленных туристам властями Краснодарского края. Однако большая часть респондентов (53%) не готова прививаться в любом случае. Почти четверть участников затруднились ответить.

Также туроператоры сообщают о массовых отказах россиян от путевок на Кубань, где с 1 августа будут принимать только вакцинированных от ковида туристов. «У нас неполная картина, не всех опросили. По данным тех, кого опросили, 30% аннуляций на июль. То есть 30% тех, кто собирался в июле, <…> и более 70% тех, кто бронировался на август, хотят отказаться. Это серьезно», – цитирует РБК главу Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.