16+
Логотип Сиапресс
USD  72,3723   EUR  86,2026  

Новости

Больше новостей
Обязательная вакцинация для россиян, собирающихся на курорты Краснодарского края — это…
Комментировать
0
Вы поставите прививку от COVID-19 ради отдыха на российском юге?
Комментировать
0
Больше опросов

​Россияне не готовы к вакцинации от COVID-19 ради отдыха у моря

Больше половины россиян готовы пожертвовать отпуском из-за условий по вакцинации от ковида

​Россияне не готовы к вакцинации от COVID-19 ради отдыха у моря
Фото: pixabay.com

Только три процента россиян готовы привиться от COVID-19 ради отдыха на побережье Краснодарского края. При этом ради поездки за границу в мае были готовы вакцинироваться около 20% граждан, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.

В опросе участвовали граждане со всей территории России – это 1,6 тысяч человек. Изъявили желание защититься от инфекции с помощью вакцины 19% опрошенных – это решение не зависит от условий, поставленных туристам властями Краснодарского края. Однако большая часть респондентов (53%) не готова прививаться в любом случае. Почти четверть участников затруднились ответить.

Также туроператоры сообщают о массовых отказах россиян от путевок на Кубань, где с 1 августа будут принимать только вакцинированных от ковида туристов. «У нас неполная картина, не всех опросили. По данным тех, кого опросили, 30% аннуляций на июль. То есть 30% тех, кто собирался в июле, <…> и более 70% тех, кто бронировался на август, хотят отказаться. Это серьезно», – цитирует РБК главу Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:50, просмотров: 91, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Следственный комитет по ХМАО проведет свою проверку по факту смерти Эльвиры Зиганшиной 2986
  2. ​Проверят всех: депздрав Югры выясняет, почему умерла Эльвира Зиганшина 1797
  3. ​Utair выступила с официальным обращением к пассажирам 1158
  4. ​Будет жарко: столбики термометров в Югре приблизятся к +40 1057
  5. ​Сургутяне в этом году выберут сразу четыре думы 1019
  6. ​На югорской трассе один из «смертельных» поворотов сделали немного безопаснее 1017
  7. ​В Сургуте план по вакцинации от коронавируса выполнен наполовину 904
  8. ​Второй компонент вакцины от COVID-19 можно ставить на 60 день, как сказала Малышева? // СИА-ПРЕСС отвечает 888
  9. ​Мужчину, который угрожал топором участковому, отправили под суд в Югре 754
  10. ​Рабочая группа начала обсуждать варианты развития главного парка Сургута 700
  1. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 12678
  2. Косметолог Арина Пахтусова: «Голенькими не ходим. Должен быть барьер между иммунитетом вашей кожи и окружающей средой» // ONLINE 6537
  3. ​Без масок – особо опасны 5217
  4. Автоледи по имени Люба напала с битой на водителя, который встал в ее ряд 3205
  5. На трех нефтеюганских воров завели семь уголовных дел 3184
  6. ​В Нижневартовской окружной больнице произошел пожар – загорелся матрас 3169
  7. ​Это рекорд! Семейная чета вартовчан перевела мошенникам больше десяти миллионов рублей 3135
  8. ​С абьюзером хочется быть противной 3104
  9. Следственный комитет по ХМАО проведет свою проверку по факту смерти Эльвиры Зиганшиной 2986
  10. В Сургуте закончилась вакцина от COVID-19 2763
  1. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 12678
  2. ​Умер Сергей Полукеев 10948
  3. Пьяные разборки кончились дракой на ножах: один югорчанин убит 9904
  4. В Сургуте из окна многоэтажки выпал подросток 9776
  5. ​Как Сургут отметит День России и День города // Спецвыпуск афиши 9242
  6. Теперь точно откроют: в Сургуте завершают обустройство пляжа 9131
  7. ​Дворник из Нижневартовска стал героем мема из-за шляпы 8665
  8. ​Пушистая компания: сургутяне гуляют по торговым центрам с котами на поводке // Фотофакт 8401
  9. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 8190
  10. ​Звонок Полукеева 7386

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика