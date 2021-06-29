В Тюменской области ввели новые ковид-ограничения для клубов, компаний и иностранцев

В Тюменской области начали действовать новые ограничения для борьбы с коронавирусом. Необходимые изменения внесены в постановление правительства региона от 17 марта 2020 года № 120-п «О введении режима повышенной готовности», передает пресс-служба губернатора области.

Ограничения коснутся работы развлекательных заведений, служебных командировок и трудоустройства иностранцев.

- Для клубов и дискотек

Деятельность ночных клубов, танцплощадок и дискотек допускается только при организации посадочных мест для всех одновременно присутствующих посетителей с обеспечением посадки через одно посадочное место (кроме членов одной семьи либо проживающих вместе).

- О командировках

Необходимо воздержаться от направления работников в служебные командировки за пределы территории России, на территории других субъектов РФ, за исключением, если они не носят важный и срочный характер и не подлежат отмене или переносу на иной период. Направлять в служебные командировки вакцинированных работников или имеющих антитела класса G (IgG) к COVID-19.

- О работе иностранцев

В случае заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ с иностранным гражданином, прибывшим в Тюменскую область, обеспечить проведение лабораторных исследований на предмет наличия у него новой коронавирусной инфекции в организациях, допущенных к проведению таких исследований, в течение трех календарных дней со дня заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ с соблюдением режима изоляции иностранного гражданина до получения результатов указанного лабораторно.