Открыта регистрация на выставку «ИНФОТЕХ-2021»

13 и 14 октября 2021 года в Тюмени состоится форум «ИНФОТЕХ». Мероприятие проводится правительством Тюменской области вот 14 лет и стало одной из крупнейших площадок, где IT-профессионалы коммерческого и государственного сектора могут встретиться, обменяться опытом и обсудить новейшие цифровые технологии. Ключевой темой форума в этом году станет поиск эффективных путей реализации региональных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

«Сквозной темой форума станет искусственный интеллект. На площадках форума эксперты обсудят возможности и прорывные достижения, которые открывает широкое его использование в различных отраслях экономики, в образовании и в повседневной жизни, а также связанные с применением искусственного интеллекта правовые и этические риски. «ИНФОТЕХ-2021» познакомит участников мероприятия с уже существующими проектами Тюменской области, использующими нейронные сети и искусственный интеллект для оказания услуг гражданам и консультаций по различным вопросам», - рассказали в пресс-службе департамента информатизации региона.

Регистрация на форум и выставку «ИНФОТЕХ-2021» уже началась.

Традиционно в мероприятии примут участие представители зарубежных и российских ИТ-компаний, руководители федеральных структур и регионов, органов исполнительной власти и местного самоуправления, цифровой трансформации коммерческого и государственного сектора.