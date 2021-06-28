В России могут вырасти цены на хлеб из-за нового ГОСТа

Российский союз пекарей предупредил о риске подорожания хлеба. Причиной для этого может стать новый ГОСТ, который разрабатывается для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо РСП в адрес куратора госстандарта.

В новом ГОСТе термин «хлебопекарная продукция» трактуется как «хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты». В союзе опасаются, что пекари могут лишиться льготного НДС, потому как такого определения продукции нет в Налоговом кодексе РФ. Президент РСП Андрей Лялин оценил возможную финансовую нагрузку для отрасли в 22,4 миллиарда рублей.

Куратор стандарта Марина Костюченко подчеркнула необходимость изменения ГОСТа и призвала производителей хлеба по традиционным технологиям не волноваться за увеличение налоговой нагрузки.