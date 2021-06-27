Коммунальные услуги в Югре вырастут в цене

С 1 июля традиционно изменятся цены на коммунальные услуги. В Югре ожидается рост тарифов на отопление, водоснабжение, водоотведение, газ, электроэнергию и вывоз мусора. Подорожание в регионе будет не однородным: от 3,4 до 14 процентов. Данные региональной службы по тарифам ХМАО публикует Znak.com.

Тарифы на электроэнергию увеличатся в среднем на 3,2 процента (от 2,7 до 18% в зависимости от муниципалитета). В Сургуте рост составит 3,7 процента, до 1 855,73 рубля за Гкал. Тарифы на водоснабжение увеличатся на 0,1–12,2 процента в зависимости от муниципалитета. Сургутяне будут платить на 3,9 процента больше - 53,39 рубля за кубометр. Водоотведение подорожает на 0,3-19,9 процента. В Сургуте – на 3,3 процента (до 53,74 рубля за кубометр). Газоснабжение – в среднем на три процента. Тариф на сжиженный газ для потребителей с разбивкой оплаты по зонам суток — на 3,4 процента. На такую же величину подорожают электроэнергия и тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами.