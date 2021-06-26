Противопоказаний к вакцинации против коронавируса у беременных нет, —Минздрав

Минздрав России разрешил беременным женщинам прививаться «Спутником V»: противопоказания сняты, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Сегодня, с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, экспертным сообществом, экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «Гам-КОВИД-Вак» у беременных», — цитирует министра РИА Новости — об этом он заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Таким образом, по словам Мурашко, в России «открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией».