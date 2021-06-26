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​Прививочная кампания в России забуксовала — не хватает вакцин

Два региона России приостановили вакцинацию от коронавируса

​Прививочная кампания в России забуксовала — не хватает вакцин
Фото: instagram.com/aadobrovolskii

Прививочная кампания в России начинает буксовать из-за нехватки вакцины от коронавируса: уже второй регион приостанавливает процесс, пишет РБК. Вслед за Хабаровским краем о нехватке вакцины заявила Удмуртия, из-за чего 26 и 27 июня вакцинацию приостановят.

«Темпы вакцинации превысили поставки вакцины в регион. Новая партия вакцины «Спутник V» объемом 17 400 доз должна поступить в республику 27 июня. После этого вакцинация будет возобновлена в прежнем объеме», — заявили представители регионального оперштаба.

«Количество записавшихся на прививку на портале Госуслуг за неделю увеличилось в два раза, многие приходят в мобильные пункты вакцинации и поликлиники без записи, — поясняет замминистра здравоохранения Удмуртии Мария Галеева. — На сегодняшний день в сутки мы прививаем до 4-5 тысяч человек. В связи с этим вакцина заканчивается быстрее, чем первоначально было рассчитано. Поэтому мы приняли решение приостановить процесс вакцинации на эти выходные. Он возобновится в полном объеме с понедельника».

Отметим, что ранее и в Югре поднималась тема нехватки вакцины в крупных городах региона — Сургуте и Нижневартовске. Однако, по словам руководителя окружного Депздрава Алексея Добровольского, закрытие мобильных пунктов вакцинации в этих городах объясняется резким ростом желающих привиться — в полтора раза.


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Сегодня в 15:01, просмотров: 109, комментариев: 0
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