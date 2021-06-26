ЛДПР назвала кандидатов в Госдуму

Либерал-демократы определились с кандидатами в парламент: накануне в Москве прошел очередной съезд ЛДПР.

Так, от Тюменской матрешки за места в Госдуме будут бороться кандидаты, объединенные в региональную группу, — в нее вошли вернувшийся в политику экс-замгубернатора Тюменской области Владимир Сысоев, а также Евгений Марков, Иван Вершинин, Виктор Сысун, Глеб Трубин, Артем Зайцев и Дмитрий Елагин.

Среди одномандатников в Тюменской области либерал-демократов будут представлять Глеб Трубин и Артем Зайцев. В Югре — Виталий Чистов и Евгений Марков (он будет оппонировать экс-главе Сургута Вадиму Шувалову в Нижневартовском избирательном округе), на Ямале — Иван Вершинин.

Напомним, что выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября этого года.