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​Валерий Газзаев: «Старые заслуги не помогают добиться успеха на поле»

Газзаев низко оценил сборную России на чемпионате Европы

​Валерий Газзаев: «Старые заслуги не помогают добиться успеха на поле»
Фото: pixabay.com

Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев низко оценил игру футболистов на Евро-2020. В интервью «Спорт-Экспрессу» он отметил, результат сборной — позор для отечественного футбола и россияне выглядели одним из самых слабых коллективов на турнире.

Вероятно, дело в том, что футболисты до сих пор живут старыми победами — но в спорте это недопустимо.

«Такое ощущение, что тренеры и футболисты до сих пор находятся в эйфории и живут воспоминаниями о ЧМ-2018. Но старые заслуги не помогают добиться успеха на поле», — говорит экс-тренер, отметив, что ответственность за провал должны взять на себя и футболисты, и тренерский штаб. Напомним, что капитан команды Артем Дзюба уже повинился, честно сказав, что спортсмены «обкакались»: сборная вылетела с чемпионата, не выйдя из группы — в матче с не самой сильной командой Дании россияне проиграли с разгромным счетом 1:4 — это худший результат в группе.


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26 июня в 13:13, просмотров: 1352, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
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26 июня в 14:15
Какие старые «заслуги»? Боже мой! Выход в четверть финал! И молниеносный вылет, как «пробка из шампанского у Кокорина в Монако». Это заслуги за которые ещё дали восьмерым «Заслуженных мастеров спорта», которые «обкакались», в частности тот же Дзюба с сотоварищи. В былые времена Бескова сняли с главных тренеров за проигрыш в финале Европы по футболу ( в финале, Карл!). А здесь скоро будет рады, если вообще миллионеры футболисты будут играть на поле, а не «отбывать номер». «Ваши ожидания-Ваши проблемы» (Аршавин). Нет это проблемы Ваши, господа футболеры. Ибо платим Вам через госкорпорации из наших карманов. До сих пор платим на уровне зарубежных мастеров, которые «пашут» и отрабатывают на поле свои миллионы евро. Иначе и не может быть там, у них за бугром. Однако нашим многомиллионным получателям евро не очень хочется в зарубежные клубы. А зачем? Там сразу раскусят, что это за «профессионалы». Скажем, Кокорин «звезда», от которого «Спартак» выгодно избавился сбагрив его в итальянскую «Фиорентину». Сидит на скамейке и клуб задумывается как избавиться от этого приобщения. Миранчук сидит на скамейке в испанской «.Аталанте» и порой выходит на замену. И список можно продолжать. Тот же Дзюба до посинения будет играть РПФЛ, не стремясь в лондонский «Арсенал». Зачем? Там заставят работать на тренировках и на поле. Там есть куда «руки приложить» на футболе. А это наша «звезда» с 4 миллионным годовым контрактом в евро между прочим. Прав Валерий Газзаев, депутат ГД от «Справедливой России». Нынешнее состояние футбола это наш позор. Никогда такого не было. При тоталитарном режиме футбол был на высоком уровне. Мы первые чемпионы Европы 1960 года. Мы были бронзовыми призерами ЧМ-1966 в Англии. Неоднократные участники финальных стадий ЧМ, Олимпийские чемпионы 1988 года, наши клубы «Динамо» Киев и «Динамо» Тбилиси завоёвывались Кубок обладателей Кубков. Блохин и Яшин были обладателями «Золотого мяча»-лучшего футболиста Европы и достижения можно перечислять до бесконечности. Либерализм и рынок похерил наш массовый футбол и породил явление футболистов-миллионеров. В результат налицо. И просвета нет. Ибо в клубах играют и тренируются легионеры. А российские футболисты играют вторые роли. И самое печальное, что это всех устраивает.
Alkonowa1ow
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26 июня в 20:20
Вся проблема нашего профессионального футбола в том, что в отличие от профессионального европейского футбола, где вырастают за меньшие деньги «лукаки», в РПФЛ за Очень большие деньги вырастают «рукаки»
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