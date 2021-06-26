Газзаев низко оценил сборную России на чемпионате Европы

Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев низко оценил игру футболистов на Евро-2020. В интервью «Спорт-Экспрессу» он отметил, результат сборной — позор для отечественного футбола и россияне выглядели одним из самых слабых коллективов на турнире.

Вероятно, дело в том, что футболисты до сих пор живут старыми победами — но в спорте это недопустимо.

«Такое ощущение, что тренеры и футболисты до сих пор находятся в эйфории и живут воспоминаниями о ЧМ-2018. Но старые заслуги не помогают добиться успеха на поле», — говорит экс-тренер, отметив, что ответственность за провал должны взять на себя и футболисты, и тренерский штаб. Напомним, что капитан команды Артем Дзюба уже повинился, честно сказав, что спортсмены «обкакались»: сборная вылетела с чемпионата, не выйдя из группы — в матче с не самой сильной командой Дании россияне проиграли с разгромным счетом 1:4 — это худший результат в группе.