Состояние певицы МакSим ухудшилось

Певица Марина Максимова, более известная как МакSим, остается в коме, при этом ее состояние ухудшается: об этом сообщила BAZA: поданным телеграм-канала, площадь поражения легких артистки составляет 75 процентов.

Ранее певицу ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ — подозревали коронавирус, однако все анализы на COVID-19 у нее отрицательные.

Пиар-менеджер артистки Яна Богушевская информацию об ухудшении состояния комментировать не стала: «Каких-то значительных изменений не было, но состояние стабильное, — сказала она в интервью ТАСС. — Прогнозов по выводу с ИВЛ пока нет, для этого должны быть улучшения. Она в медикаментозном сне».

Первые тревожные звоночки прозвучали 11 июня — МакSим в своем инстаграме рассказала, что чувствует симптомы простуды, температура поднялась до 39 градусов, а тесты на коронавирус показывают отрицательный результат. С 19 июня певица лежит в больнице с пневмонией — из-за низкого содержания кислорода в крови она введена в искусственную кому.