Известны российский комик Гарик Харламов отчитал сборную по футболу за игру на чемпионате Европы

«Ну не умеем мы в него играть. Это просто данность и все. Сколько раз нужно обосраться, чтобы это понять?», – так российский юморист, телеведущий, актер Гарик Харламов негодует по поводу итогов чемпионата Европы для сборной России.

Комик отчитал команду по всем фронтам: тактика, скорость, распасовка, стандарты, мастерство и сила воли. Все эти показатели, по его мнению, сильно хромают у отечественных футболистов. Ярого болельщика вывел из себя тот факт, что гордость сборной после матча с финнами, где счет был 1:0 в пользу России, рассыпалась о неудачу игры с командой Дании, где единственный гол был забит Артемом Дзюбой во время пенальти. В итоге игра окончилась со счетом 4:1 не в нашу пользу.

Российская команда не вышла из группового этапа. В 1/8 финала первыми на поле встретятся Уэльс с Данией и Италия с Австрией. Матчи пройдут 26 июня.