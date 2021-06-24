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​Больше фильмов: в Тюменской области откроют пять новых кинозалов

В Бердюжье, Боровском, Омутинском, Сладково и Успенке появятся кинозалы

​Больше фильмов: в Тюменской области откроют пять новых кинозалов
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области откроются пять новых кинозалов в Бердюжье, Боровском, Омутинском, Сладково и Успенке. Эти заявки прошли отбор Фонда кино по поддержке кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек.

«Всего по результатам отбора оснащение современным цифровым оборудованием получат 122 кинозала из 53 субъектов Российской Федерации, благодаря чему доступ к современному цифровому кинопоказу получат более 1,5 млн жителей Российской Федерации, в населенных пунктах и муниципальных районах проживания которых в настоящее время отсутствуют действующие кинотеатры. Цель поддержки — создать условия для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью жителей до 500 тысяч человек», - рассказали в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.

В Тюменской области экспертный отбор прошли МАУ культуры «Премьера» (с. Бердюжье), МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит» (р. п. Боровский), МАУ «ЦК и Д» (с. Омутинское), МАУК «Овация» (с. Сладково) и МАУ ТМР «ЦКиД «Родник» (с. Успенка).


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24 июня в 17:35, просмотров: 176, комментариев: 0
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