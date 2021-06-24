Назван размер новых пособий семьям в Тюменской области

С 1 июля начнется прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. В Тюменской области выплата семьям с одним родителем составит 5 997,50 рублей в месяц на каждого ребенка, а выплата беременной женщине – 6 188 рублей.

«Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости», - сообщили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства. Напомним, новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей с 8 до 17 лет, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности. Размер выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.