Педагогов Тюменской области, отказавшихся от прививки от ковида, предупредили об ответственности при заражении

Губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских призвала педагогов ответственно подходить к решению ставить прививку от коронавируса или нет. Руководителям учебных заведений поручено брать расписку с тех, кто отказывается вакцинироваться, а также знакомить их с возможными последствиями. Об этом шла речь на совещании с руководителями средних специальных учебных заведений и вузов.

«В регионе уже есть случай, когда учительница в одном из муниципальных образований не захотела прививаться, заполнила письменный отказ, а потом заболела. При этом заразила четверых школьников. Виновнику грозит административный штраф до 500 тысяч рублей. Важно помнить, если такие действия привели к смерти человека, за это предусмотрена уголовная ответственность, в том числе лишение свободы до 5 лет», - напомнили в оперштабе.

Ольга Кузнечевских убеждена, что у вакцинации лишь одна альтернатива – локдаун. Педагоги имеют право привиться с начала кампании по вакцинации от ковида, но не все воспользовались этой возможностью. Сейчас для вакцинации педагогического состава медицинские работники готовы выезжать на место.

Также заместитель губернатора подчеркнула: уже доказано, что вирус одинаково опасен для всех возрастов. Но сейчас среди пациентов, которые находятся в моногоспиталях в состоянии средней степени тяжести или на ИВЛ, нет ни одного привитого от COVID-19.

Руководству учебных заведений поручено уделить пристальное внимание противоэпидемическим мероприятиям.