На конкурс грантов губернатора Тюменской области поступили первые заявки

В Тюменской области продолжается прием заявок на конкурс грантов губернатора региона. Он продлится до 23:30 4 июля. Итоги конкурса будут объявлены не позднее 13 августа.

На данный момент поданы две заявки: АНО «Киностудия детско-юношеского творчества "Позитив"» из Ишима представила на конкурс проект «Мультстудия», АНО СО «Синяя птица» из Исетского района представила на конкурс проект «Доставка здоровья».

«В стадии подготовки в настоящее время находится еще 124 заявки по следующим направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан — 16 проектов; поддержка проектов в области культуры и искусства — 30 проект; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения — 24 проекта; развитие институтов гражданского общества — 14 проектов; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни — 37 проектов; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия — 3 проекта», - сообщили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области

Реализация инициатив, получивших поддержку, может начаться уже с 1 октября 2021 года.

С более подробной информацией о проектах можно познакомиться на сайте конкурса в разделе «Проекты».