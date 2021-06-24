Тюменских детей приглашают принять участие во всероссийском конкурсе рисунков

Стартовал прием заявок на общероссийский конкурс рисунков «Разноцветные капли — 2021». Его проводят Росводресурсы при поддержке Минприроды России.

«Принимаются творческие работы, выполненные в любой художественной технике, по 8 номинациям: «Водный комикс», «Водные профессии будущего», «Будущее воды – в моих руках», «Мотивационный плакат», «Наш водоем – наше богатство», «Обитатели берегов», «Подводный мир», «На страже воды». Победителя последней выберет министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. В каждой номинации жюри выберет по одному победителю в трёх возрастных группах: 3–7 лет, 8–14 лет, 15–18 лет», - рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области.

Также на конкурс можно представить работы, выполненные с помощью компьютерной графики, и заработать специальный приз.

Победители номинаций и обладатель гран-при получат подарки, среди которых сертификаты в хобби-гипермаркет, графические планшеты и Apple iPad со стилусом. Все участники конкурса получат именные дипломы и подарочные сертификаты от компании сервиса электронных и аудиокниг «ЛитРес».

Регистрация продлится до 15 сентября на сайте www.рисуюводу.рф.