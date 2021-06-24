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​Тюменцы приняли участие в велопробеге «Сибиряки: дорогами побед»

Велопробег по маршруту «Тюмень – Тобольск» завершился возложением цветов к Вечному огню

​Тюменцы приняли участие в велопробеге «Сибиряки: дорогами побед»
Фото: admtyumen.ru

В Тюмени завершился памятный велопробег «Сибиряки: дорогами побед» протяженностью 250 км. Участники юбилейного маршрута «Тобольск – Тюмень» возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» и памятнику герою-разведчику Н.И. Кузнецову.

«Из Тобольска велоделегация в изначальном составе 28 человек стартовала 22 июня. К концу велопробега состав участников расширился до 80 человек. В нем приняли участие представители cовета ветеранов органов государственной безопасности и пограничных войск, члены поискового отряда «Память сердца» МАОУ «Лицей № 34», мотоклуба «Ночные волки», представители Федерации велосипедного спорта Тюменской области, спортсмены отделения «Велоспорт» спортивных школ Тобольска, Тюмени и Увата», - рассказали в пресс-службе департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В департаменте поблагодарили руководство Федерации велосипедного спорта Тюменской области за инициативу и организацию мероприятия, а также выразили признательность и восхищение всем участникам велопробега.


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24 июня в 11:26, просмотров: 90, комментариев: 0
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