У аэропорта Плеханово за пять лет возведут почти четыре тысячи «квадратов» жилья

Тюменской область вошла в число регионов РФ, где предусмотрена реализация пилотного проекта по использованию облигаций для финансирования объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для жилищного строительства. Реализовывать проект будут на участке в районе аэропорта Плеханово.

Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор на совещании по вопросам взаимодействия субъектов УрФО и АО ДОМ.РФ в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Мероприятие провел полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

«В качестве площадки реализации определен земельный участок в Тюмени в районе аэропорта Плеханово. В рамках проекта до конца 2026 года планируется построить триста семь тысяч квадратных метров жилья. Бюджет проекта – 18,8 миллиардов рублей», – сообщил Александр Моор.

Он также подчеркнул, что тюменские застройщики активно взаимодействуют с банком ДОМ.РФ в части получения кредитных средств для финансирования жилищных проектов.