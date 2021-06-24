«Смартека» пополнилась материалами тюменской школы программирования

Тюменская школа программирования вошла в число лучших цифровых решений страны, собранных на платформе «Смартека». Теперь материалы школы доступны для тиражирования в другие регионы.

«Школа программирования представляет собой курсы ускоренной подготовки молодых специалистов под потребности ИТ-компаний. Курсы бесплатны как для слушателей, так и для «заказчиков». Программы составляются с учетом потребностей заинтересованных ИТ-компаний. Проект работает с 2017 года. Школа программирования позволяет работодателям бесплатно в ускоренном режиме (до 3 месяцев) подготовить кандидатов со знаниями, которые востребованы на рынке именно сейчас. Для студентов и молодых специалистов проект дает возможность, бесплатно получить новые компетенции и трудоустроиться в сфере ИТ. Обучение бесплатное. Очные классы открыты в Тюмени, Тобольске и Ишиме. С 2020 года группы набираются в онлайн-формате», - рассказали в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области.

Стоит отметить, что школа программирования работает в регионе в рамках национальной программы «Цифровая экономика» и регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Ранее в состав «Смартеки» вошли также тюменская Школа юных нейроинженеров и проект по анализу содержания загрязняющих веществ в водных объектах, созданный региональными департаментами информатизации и недропользования.