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​Нехватку рабочих рук на стройках предложили компенсировать за счет пенсионеров

Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил привлекать на стройки неработающих пенсионеров

​Нехватку рабочих рук на стройках предложили компенсировать за счет пенсионеров
Фото: pixabay.com

Нехватку трудовых ресурсов в строительной сфере можно компенсировать, привлекая на работу пенсионеров, имеющих необходимые навыки. Такое мнение высказал вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий стройкомплекс.

«Прошу вас, коллеги, обратить особое внимание на трудовые ресурсы — это и обучение, и привлечение, и мобилизация трудовых ресурсов, даже неработающих пенсионеров — на некоторые виды работ. По своему опыту могу сказать, что, когда мне нужно было решать сложные задачи по проектированию метро, мы со всей территории бывшего СССР собирали проектировщиков, которые в том числе были на пенсии», — цитирует чиновника РБК.

Сейчас в России наблюдается острый дефицит трудовых ресурсов в строительной отрасли. До 2024 года необходимо привлечь около пяти млн специалистов, включая выходцев из стран Евразийского экономического союза.

Ранее Хуснуллин допустил привлечение на стройку осужденных.


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Сегодня в 16:52, просмотров: 250, комментариев: 3
Комментарии:
Ыть
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Сегодня в 16:59
У нас как раз есть мастер на все руки
И подходит вроде как под категорию
Да, уважаемый Сергей Б.
Сергей Б
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Сегодня в 17:35
У меня встречное предложение.

Отправить на стройки народного хозяйства всю шоблу российских чиновников с Хуснуллым вместе. С конфискацией.

Это стопроцентная гарантия стремительного роста российской экономики.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 18:18
Проектировщиков, геодезистов, прорабов нужно надо привлекать на стройки из числа пенсионеров. Да и на рабочие специальности тоже, где требуется опыт. А так получается всех разогнали. Мол, мигрантов молодых за «копейки» заставим работать. В первую очередь «ушли» проектировщиков. Целые проектные институты, бюро и конторы разогнали и отправили на рынок торговать «тряпками». Кто то создал своё ИП, а кто то ушёл на пенсию, на дачу. А возвращаться в профессию тяжело. Да и проектирование по Программу AutoCad не всем пенсионерам под силу. А молодые проектировщики за такие «копейки» работать над проектами не будут. А проектировщик это штучный материал и мигранта на эту работу не посадишь. Правильно мыслит Хуснуллин. Это вообще один из самых перспективных членов правительства. Думаю, что будущий Председатель Правительства РФ это будет Марат Хуснуллин. Строитель может все.
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