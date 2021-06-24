Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил привлекать на стройки неработающих пенсионеров

Нехватку трудовых ресурсов в строительной сфере можно компенсировать, привлекая на работу пенсионеров, имеющих необходимые навыки. Такое мнение высказал вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий стройкомплекс.

«Прошу вас, коллеги, обратить особое внимание на трудовые ресурсы — это и обучение, и привлечение, и мобилизация трудовых ресурсов, даже неработающих пенсионеров — на некоторые виды работ. По своему опыту могу сказать, что, когда мне нужно было решать сложные задачи по проектированию метро, мы со всей территории бывшего СССР собирали проектировщиков, которые в том числе были на пенсии», — цитирует чиновника РБК.

Сейчас в России наблюдается острый дефицит трудовых ресурсов в строительной отрасли. До 2024 года необходимо привлечь около пяти млн специалистов, включая выходцев из стран Евразийского экономического союза.

Ранее Хуснуллин допустил привлечение на стройку осужденных.