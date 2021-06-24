Курорты Краснодарского края будут доступны только для россиян, привитых от коронавируса

Вакцинация обязательна: россиян, которые собираются на курорты Краснодарского края, с 1 августа туда не пустят при отсутствии сертификата о прививке от COVID-19. Об этом со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева сообщает РБК.

Причина — рост заболеваемости в крае: «Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», — заявил Кондратьев.

Условия въезда ужесточаются постепенно. До конца июня еще можно приехать просто так, но с 1 июля нужно будет иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста. С 1 августа же — сертификат о вакцинации или справку о противопоказании к прививке.

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