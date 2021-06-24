ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации детей и подростков от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по вакцинации детей и подростков от COVID-19. Обновленный вариант уже появился на сайте ВОЗ. Об этом сообщает ТАСС.

«У детей и подростков, как правило, заболевание протекает в более легкой форме по сравнению со взрослыми, поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения коронавируса, вакцинировать их [можно] не так срочно, как пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников», – говорится в документе.

Эксперты ВОЗ также отмечают, что американская и немецкая вакцины (Pfizer и BioNTech) подходят для вакцинации детей от 12 лет. Ранее СМИ сообщали, что исследования вакцины «Спутник V» среди подростков 12-17 лет начнутся в июле.