В развитие систем водоснабжения и водоотведения Тюмени инвестируют 26,5 млрд рублей

В Тюмени продолжается модернизация Метелевского и Велижанского водозаборов. Ход работ на объекте оценил губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки по областному центру.

Программа реконструкции, направленная на улучшение качества воды, реализуется в рамках концессионного соглашения между правительством Тюменской области, администрацией Тюмени и предприятием ООО «Тюмень водоканал». Она рассчитана до 2031 года. За время реализации программы в развитие системы водоснабжения и водоотведения областного центра планируется инвестировать более 26,5 млрд рублей.

«Это одна из самых крупных в России концессий. Результаты работы – повышение надежности систем водоснабжения и улучшение качества воды – мы все увидим уже в ближайшее время», – отметил Александр Моор.

Глава региона, в очередной раз подчеркнул, что государственно-частное партнерство является наиболее эффективным механизмом претворения в жизнь масштабных инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ.