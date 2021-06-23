В Тюменской области будут активно применять механизм инфраструктурного кредитования регионов

В Тюменской области будут активно использовать механизм инфраструктурного кредитования регионов в работе по созданию комфортной городской среды. По предложению президента РФ Владимира Путина, он будет эффективен для реализации конкретных проектов. Это позволит ускорить строительство школ, детских садов и других социальных объектов. Такое заявление сделал губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки по Тюмени.

В среду, 23 июня, глава региона проконтролировал строительство школы на 1 200 мест и детского сада на 320 мест в активно развивающемся жилищном массиве «Ново-Патрушево», а также строительстве школы в районе сквера Комсомольский.

Объекты в микрорайоне Ново-Патрушево возводятся по типовым проектам, которые Минстрой России оценил, как экономически эффективные. Школу планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, детский сад – в 2022 году.

В Ново-Патрушево планируют построить более чем 1 миллиона 300 тысяч квадратных метров жилья, здесь будет проживать около 30 тысяч тюменцев. «Это небольшой город, который необходимо обеспечить социальной инфраструктурой. Здесь планируется построить три школы, семь детских садов и поликлинику. Уже сейчас мы опережающими темпами прокладываем дороги», – отметил Александр Моор.