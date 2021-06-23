Развязку на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы достроят в декабре 2022 года

В Тюменской области продолжается строительство трехуровневой транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. Ход работ в среду, 23 июня, оценил губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки по столице региона.

Проектом предусмотрено устройство двух путепроводов, восьми съездов, надземного пешеходного перехода и велодорожек. «Это первая трехуровневая развязка в Тюмени, которая очень важна для города, поэтому строительство затягивать нельзя. Завершение работ запланировано на декабрь 2022 года. Более того, мы будем проектировать продолжение улицы Мельникайте, чтобы она вышла к улицам Тимофея Чаркова и Щербакова», – прокомментировал губернатор.

Также глава региона в среду проконтролировал строительство школ, детсада, реконструкцию дворов и модернизацию водозаборов.