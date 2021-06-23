Выставка-рассказ о Великой Отечественной войне открылась в Тюмени

В Тюмени начала работу мультимедийная выставка «Вспомним», посвященная событиям Великой Отечественной войны. Экспозиция в Историческом парке «Россия – моя история» продлится до 30 сентября, сообщает пресс-служба областного департамента культуры. Вход свободный.

Выставка уникальна тем, что основана на уникальных дневниках, письмах, мемуарах, архивных фото и видео и построена по принципу художественного фильма, с применением технологии video mapping.

«Несмотря на то, что выставка мультимедийная, она основана на живых воспоминаниях очевидцев тех лет, на архивных фото и документах. У нас есть очередная возможность вспомнить о тех трагических событиях и героях войны, а это и является главной миссией нашего поколения», – отметила на открытии выставки директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Выставка «Вспомним» продлится до 30 сентября в Историческом парке «Россия – моя история» по адресу: ул. Орджоникидзе, 47. Посетители могут посетить экспозицию самостоятельно или записаться на экскурсию. Запись на экскурсии ведется по телефону: (3452) 68-11-11.