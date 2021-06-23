Оформляем выплату за отдых в детском лагере: инструкция

Жители Тюменской области, купившие путевки в детские лагеря до 25 мая 2021 года, имеют право на возврат части уплаченной суммы. Оформить заявление на сайте госуслуг необходимо с 15 июня по 20 октября.

Путевка должна быть оплачена до 00:00 по московскому времени 25 мая 2021 года, а лагерная смена приходится на период с 10 мая до 20 сентября 2021 года. Ребенок был младше 18 лет на момент начала пребывания в лагере.

«Для получения возмещения у заявителя и ребенка должно быть гражданство Российской Федерации. Если приобретено несколько путевок на одного ребенка, либо оплачены путевки нескольким детям, заявление нужно подать на каждого ребенка и услугу отдельно. Право на выплату есть, есть путевка приобреталась в стационарный лагерь круглосуточного пребывания, входящий в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации», - рассказали о правилах получения выплаты в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Как проверить, положена ли выплата за купленную путевку:

- на официальном сайте (Тюменская область) по ссылке;

- зайти на форму «Заявки» на госуслугах, выбрать регион лагеря и далее проверить в предложенном списке необходимую организацию.