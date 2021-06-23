В Тюмени набирает обороты проект «Гиды 55+»

Тюменский проект регионального благотворительного фонда «Старшее поколение» «Гиды 55+» вошел в число победителей конкурса Фонда президентских грантов. Победа позволит запустит этап «Перезагрузка» и порадовать не менее пяти тысяч жителей и гостей области современными креативными экскурсиями и не только.

«Ни для кого не секрет, что наш регион является многонациональным центром Сибири. Гиды 55+ готовы удивлять и участвовать в изменении его имиджа через создание привлекательных образов в рамках собственных авторских туристических маршрутов. Инновационность проекта заключается в создании и тиражировании необычных направлений добровольческих экскурсий и специальных туров для жителей (в т. ч. маломобильных) и гостей области: VR, промышленных, спортивно-оздоровительных, фольклорно-этнических, гастрономических, экстремальных, театральных, экологических», — рассказали координаторы проекта.

В процессе реализации проекта планируется создание мобильной «Квест-студии», где будут представлены интерактивные познавательно-игровые квесты с погружением в историческую эпоху и образовательный процесс. Кроме того, создается медиатека онлайн-экскурсий, которая будет транслироваться на интернет-портале «Старшее поколение.

«Записаться, получить более подробную информацию можно, обратившись по телефону 8 (3452) 30-39-59 или через официальную страницу в социальной сети «ВКонтакте». Проект соответствует основным направлениям федерального и регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни», - отметили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.