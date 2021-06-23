Тюменские СО НКО получат 39 миллионов рублей

Подведены итоги второго конкурса президентских грантов. Социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО) Тюменской области получат 39 млн рублей. Победителями стали 29 некоммерческих организаций.

«Тюменские инициативы, победившие в конкурсе, разнообразны: среди них «Гиды55+. Перезагрузка» (размер гранта — 1,9 млн рублей), «Семейная приемная – инклюзивный маршрут» (размер гранта — 1,9 млн рублей), «Швейная мастерская #пуговки» (размер гранта — 793 тыс. рублей), Фестиваль доброты «Тёплые коты» (размер гранта — 491 тыс. рублей), «Свежий ветер: парусный спорт для людей с инвалидностью» (размер гранта — 1,6 млн рублей), а также другие проекты в сфере патриотического воспитания, социального обслуживания, образования, охраны окружающей среды и защиты животных и так далее», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития региона.

Размер грантов, выделенных тюменским НКО, составляет от 200 тысяч до 9 млн рублей.