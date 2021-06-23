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​Предприниматели Тюменской области знакомятся с лучшими практиками по развитию сельского туризма

В Тюменской области развивают сельский туризм

​Предприниматели Тюменской области знакомятся с лучшими практиками по развитию сельского туризма
Фото: pixabay.com

В Тюменской области проводят мероприятия для предпринимателей муниципалитетов, благодаря которым они знакомятся с лучшими практиками развития сельского туризма. Работа инициирована советником губернатора Тюменской области Ольгой Езикеевой в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«В Тюменской области сельский туризм только начинает развиваться. Это благодатная почва для бизнес-старта и отличная идея для второго или третьего бизнеса уже состоявшихся предпринимателей. У городского жителя появился запрос - отдохнуть как можно дальше от города, в уединенном и живописном месте, желательно там, где не ловят телефоны», - отметила Ольга Езикеева.

22 июня в рамках форума по развитию сельского предпринимательства «НеГород» прошла автобусная экскурсия по Тюменскому району для предпринимателей, а 23 июня участники посетили глэмпинг «Морелеса».


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23 июня в 09:01, просмотров: 78, комментариев: 0
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