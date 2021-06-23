Замгубернатора Тюменской области Владимир Сысоев рассказал, почему покидает пост

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев принял решение уйти из правительства региона, чтобы вернуться в политику.

«Мы с губернатором договорились, что я прихожу на определенный срок и под решение ряда задач. Соглашаясь на предложение губернатора, я должен был не только сложить депутатский мандат, но и приостановить свою партийную работу. Учитывая, что на тот момент был депутатом Государственной думы РФ фракции ЛДПР и членом высшего совета партии, конечно, предварительно мой переход обсуждал с председателем ЛДПР Владимиром Жириновским, он пожелал всего хорошего и успехов на новом месте работы. Возвращаюсь в политику, чтобы, как и раньше, работать с коллегами из ЛДПР и, конечно, с лидером нашей партии», - рассказал Сысоев в интервью Znak.com.

Он также отметил, что ситуация в экономике региона стабилизировалась.

На вопрос, станет ли он депутатом облдумы следующего созыва, Сысоев ответил: «Пока ничего не могу сказать определенно. Обдумываю варианты дальнейшей политической деятельности. В ближайшее время проведу консультации. В любом случае, решать вопросы формирования партийного списка будет председатель ЛДПР и высший совет партии».

Владимир Сысоев назначен заместителем губернатора Тюменской области 12 марта 2019 года назначен. Он координировал деятельность департаментов экономики, информатизации, труда и занятости.