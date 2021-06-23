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​Чище едешь – богаче будешь

В России могут ввести штраф за выброс мусора из машины

​Чище едешь – богаче будешь
Фото: pixabay.com

Правительство страны предложило ввести специальный штраф за выброс мусора из машины. Соответствующие поправки предполагают внести в кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщает «Российская газета».

К борьбе с нарушителями подключат фотокамеры и фотоловушки. К тому же, фиксация нарушения с их помощью предусматривает упрощенный порядок привлечения к ответственности, подчеркнул председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

Предполагается, что штраф для автомобилистов за выброшенный мусор будет составлять 10 тысяч рублей, а для водителей грузового транспорта – 100 тысяч рублей. За повторное нарушение – 20 и 150 тысяч рублей соответственно.

Законопроект предусматривает в целом повышение штрафов за выброс мусора в неположенном месте.


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Сегодня в 12:29, просмотров: 367, комментариев: 0
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