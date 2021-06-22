Телемедицина делает медпомощь ближе к тюменцам

Региональный телемедицинский центр Тюменской области ОКБ №1 с рабочим визитом посетили специалисты НМИЦ хирургии им. Вишневского. Визит состоялся в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинский исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий», сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Московские коллеги высоко оценили качество работы сотрудников центра. «Работа поставлена грамотно, используются различные методы и технологии. Специалисты выходят на связь без задержек, в круглосуточном режиме. На территории большой Тюменской области в случае возникновения необходимости консультации квалифицированного специалиста фельдшер или врач получат ее безотлагательно», - поделился специалист организационно-методического отдела НМИЦ хирургии им. Вишневского Александр Уханов.

К телемедицинским подсистемам подключены 281 фельдшерский здравпункт, 54 медицинские организации и их филиалы на территории Тюменской области и 22 подразделения медицинских организаций на территории Ханты-Мансийскогоо автономного округа - Югры. Развернуто 14 территориальных телеконсультативных пунктов на базах областных медицинских диспансеров и ведущих региональных клиник. Ведутся консультации пациентов по 42 профилям медицинских специальностей в 28 федеральных и национальных медицинских исследовательских центрах.

«В сложившейся ситуации в связи с распространением новой короновирусной инфекции дистанционные технологии сделали рывок в медицине, обеспечив связь между врачом и пациентом. Телемедицинский центр ОКБ №1 продолжает развитие в интеграции телекоммуникационных технологий», - отметили в департаменте.