Тюменские предприниматели развивают бизнес при поддержке властей региона

В Тюменской области продолжается работа в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Благодаря финансовой господдержке малые предприятия расширяют рынок сбыта и наращивают продажи.

Так, предпринимательница Мария Коновалова открыла собственное производство уникальных детских шапочек для малышей до года и совсем недавно вышла на оптовые продажи.

«Мария обратилась в Фонд микрофинансирования Тюменской области и получила льготный микрозайм на сумму 350 тысяч рублей под 5% годовых с отсрочкой по выплате основного долга в первые шесть месяцев. На заемные средства были закуплены материалы и инструменты для производства товара, оплачена аренда. Это позволило увеличит количество производимой продукции. Получить поддержку может любой предприниматель нашего региона. Фонд микрофинансирования Тюменской области предоставляет займы на развитие бизнеса малому и среднему бизнесу, самозанятым и начинающим предпринимателям», - рассказали в пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Узнать подробнее об условиях предоставления микрозаймов можно по телефонам: (3452) 595-064, (932) 325-50-45, электронной почте fmfto@iato.ru, по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 18/2. Также на сайте Фонда микрофинансирования Тюменской области www.fmf72.ru можно оставить заявку на консультацию и вам обязательно перезвонят.