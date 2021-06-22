Александр Моор: Мы никогда не забудем о великом подвиге нашего народа

В День памяти и скорби в Тюменской области состоялась торжественно-мемориальная церемония. Память павших героев Великой Отечественной войны почтили губернатор Александр Моор, первый заместитель председателя областной думы Андрей Артюхов, прокурор Тюменской области Владислав Московских, начальник УМВД России по Тюменской области Леонид Коломиец, глава Тюмени Руслан Кухарук, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, председатель областного Совета ветеранов войны и труда Степан Киричук и другие.

Участники церемонии возложил цветы к мемориалам на Исторической площади и на площади Памяти и почтили память павших героев Великой Отечественной войны минутой молчания.

«Мы никогда не забудем о великом подвиге нашего народа и о той поистине страшной цене, которую заплатила наша страна за Победу. Наш священный долг – бережно хранить эту память и передать ее грядущим поколениям», - сказал губернатор Александр Моор.

Отметим, что сегодня по всей стране проходят мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.