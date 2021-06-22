Utair предложила новую услугу для пассажиров с нестандартной ручной кладью

Авиакомпания Utairпредложила новую услугу для пассажиров, которые перевозят в ручной клади музыкальные инструменты, штативы и спортивное снаряжение. Ее можно оформить за отдельную плату: от 999 до 2 499 рублей в зависимости от тарифа билета.

«По запросам пассажиров мы ввели новую услугу «Ручная кладь+» и предлагаем максимально удобные правила для перевозки музыкальных инструментов, штативов, спортивного снаряжения и других хрупких предметов. Теперь на борту всех лайнеров Utair можно будет провезти ручную кладь размером до 85х40х20 см и весом до 10 кг», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Сейчас услугу можно оформить заранее в агентстве по продаже авиабилетов. В ближайшее время такая возможность появится на сайте и в мобильном приложении.

«Ранее пассажирам, которые путешествовали с хрупкой ручной кладью, превышающей стандартные габариты, приходилось приобретать дополнительное место на борту или сдавать ручную кладь в багаж», - отметили в пресс-службе.