В России за два года численность пенсионеров сократилась на более чем один миллион

В первом квартале 2021 года в России пенсионеров оказалось на 1,27 миллионов меньше, чем в начале 2019 года. Отмечается, что в общее число не вошли те, кто ранее служил в силовых структурах. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на Росстат. По информации федеральной службы государственной статистики, причинами стали пенсионная реформа и пандемия коронавирусной инфекции.

Издание передает, что после старта пенсионной реформы число пенсионеров стало неуклонно снижаться – так, по итогам 2019 года, Пенсионный фонд назначил 287 200 пенсий по государственному пенсионному обеспечению что на 9% меньше, чем в 2018 году. В 2020 году спад продолжился – и 242 000 человека попали в программу по государственному пенсионному обеспечению, что уже на 16% меньше.

«Общее число пенсионеров должно было уменьшиться примерно на те же 300 000 человек, что и годом ранее. Но, по данным Пенсионного фонда, за прошлый год пенсионеров стало меньше сразу на 568 700 человек. Это связано с высокой смертностью пожилых россиян во время пандемии коронавирусной инфекции», – пишет издание.

По подсчетам «Открытых медиа» на основе данных Росстата, в 2020 году в возрастной группе старше 60 лет избыточная смертность по сравнению с 2019 годом составила 300 251 человек. А в текущем году число пенсионеров снизилось еще на 379 000. На этот раз по численности ударило повышение возраста для выхода на пенсию и продолжающаяся пандемия.