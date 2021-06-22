Сургут не попал в список городов, откуда разрешены полеты в Турцию

Города Югры не попали в список Росавиации, откуда разрешены полеты в Турцию. С 22 июня россияне смогут отправиться на турецкие курорты из 32 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Брянска, Владивостока, Владикавказа, Грозного, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Кемерово, Красноярска, Магнитогорска, Махачкалы, Минвод, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Петропавловска- Камчатского, Ростова-на-Дону, Самары, Сыктывкара, Томска, Улан-Удэ, Ульяновска, Уфы, Хабаровска и Челябинска.

Для въезда в Турцию из России необходимо иметь либо сертификат о вакцинации, либо справка с результатами ПЦР-теста.

Читайте также:

Россия возобновляет полеты в Турцию: как улететь из Сургута?

