Права представителей коренных малочисленных народов Севера в Тюменской области защитит Совет

В Тюменской области создан Совет представителей коренных малочисленных народов Севера при областном комитете по делам национальностей. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщает пресс-служба главы региона.

«Защита интересов коренных малочисленных народов – одна из важнейших задач в реализации масштабных инвестиционных проектов на территории области. Прямой и конструктивный диалог с общественностью – единственный эффективный механизм обеспечения межнационального согласия в регионе», – подчеркнул Александр Моор.

В состав нового органа вошли представители общественных организаций КМНС, региональных и муниципальных органов власти, предприятий-недропользователей. В компетенцию Совета входит заключение соглашений о возмещении убытков, причиненных коренным малочисленным народам в результате хозяйственной деятельности организаций всех форм собственности.