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​В Тюменской области создан Совет представителей коренных малочисленных народов Севера

Права представителей коренных малочисленных народов Севера в Тюменской области защитит Совет

​В Тюменской области создан Совет представителей коренных малочисленных народов Севера
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области создан Совет представителей коренных малочисленных народов Севера при областном комитете по делам национальностей. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщает пресс-служба главы региона.

«Защита интересов коренных малочисленных народов – одна из важнейших задач в реализации масштабных инвестиционных проектов на территории области. Прямой и конструктивный диалог с общественностью – единственный эффективный механизм обеспечения межнационального согласия в регионе», – подчеркнул Александр Моор.

В состав нового органа вошли представители общественных организаций КМНС, региональных и муниципальных органов власти, предприятий-недропользователей. В компетенцию Совета входит заключение соглашений о возмещении убытков, причиненных коренным малочисленным народам в результате хозяйственной деятельности организаций всех форм собственности.


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21 июня в 18:48, просмотров: 183, комментариев: 0
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