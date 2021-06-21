Тюменских детей приобщают к старинному традиционному искусству

В Тюменской области продолжаются мероприятия в рамках благотворительной акции «Мой бизнес помогает». Адресную помощь от предпринимателей получают дети из многодетных и нуждающихся семей, чьи родители находятся в трудном финансовом положении.

Так, 19 июня юных гостей принимала мастер-ремесленник Вероника Чикишева. Дети обучились кубовой набойке — старинному традиционному искусству украшения ткани при помощи резных деревянных форм. «На мастер-классе мы создаем свой волшебный мир на ткани и наполняем его синевой. Мастерам очень приятно передавать свой опыт детям, такая работа будет вдохновлять и радовать долгие годы. И кто знает, может, кто-то из моих подопечных будет работать над сохранением древней технологии дальше», - отметила мастер.

Благотворительная акция организована региональным центром «Мой бизнес» совместно с центром «Семья» и региональным отделением организации «Союз женщин России» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». К ней присоединились предприниматели из Тюмени, Тобольска и муниципалитетов.

«Любая организация может внести свой вклад в развитие детей из многодетных и нуждающихся семей. Чтобы принять участие в акции в качестве благотворителя, необходимо связаться с организаторами и определить направление помощи. Контакты: +7 (3452) 49-99-44, доб. 242 или +7 (919) 959-20-07, Князева Александра», - напомнили в пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.